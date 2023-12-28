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موعد مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي السوبر المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد النادي الأهلي إلى مواجهة مودرن فيوتشر، في إطار منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، المقامة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتقام في المباراة في السابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد في نادي الجزيرة، بمدينة أبو ظبي، وتنقل المباراة على قناتي، أون تايم سبورتس، أبو ظبي .

وحقق الأهلي الفوز في نصف نهائي السوبر على سيراميكا كليوباترا، بنتيجة 1-0، فيما فاز فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح 14-13.

وانطلقت بطولة كأس السوبر المصري للأبطال يوم 24 ديسمبر، في دولة الإمارات، وتستمر حتى يوم 29 من نفس الشهر، بمشاركة 4 فرق، الأهلي، مودرن فيوتشر، سيراميكا كليوباترا، بيراميدز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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