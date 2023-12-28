شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي وياسر يبدآن عملية التأهيل من الإصابة فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الثنائي محمد الشناوي وياسر إبراهيم لاعبا الأهلي عملية التأهيل للتعافي من الإصابة التي لحقت بهما في مباراة فريقهما الأخيرة أمام سيراميكا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

وتعرض الشناوي وياسر لإصابة عضلية في مباراة الأهلي الأخيرة أمام سيراميكا وتم استبدالهما من المباراة، حيث اشتكى الشناوي من شد في العضلة الخلفية، فيما اشتكى ياسر من شد في العضلة الضامة.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، أثبتت تعرضه لشد خفيف في العضلة الخلفية.

وأضاف أن الأشعة والفحوصات التي خضع لها ياسر إبراهيم مدافع الأهلي أكدت أيضًا تعرضه لشد خفيف في العضلة الضامة.

وأكد طبيب الأهلي أن محمد الشناوي وياسر إبراهيم عكفا أول أمس الثلاثاء على البدء في تنفيذ البرنامج التأهيلي المخصص لكل منهما.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين الماضى على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، ليصعد الفريق إلى المباراة النهائية لمواجهة فيوتشر.