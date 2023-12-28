شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: الأهلي قد يعلن عن أولى صفقاته الأحد أو الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن النادى الأهلي قد يعلن عن أول صفقاته يوم الأحد أو الاثنين المقبل، لتكون بداية صفقاته الشتوية لتدعيم صفوفه.

وقال أحمد شوبير خلال تقديمه لبرنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي في طريقه لإعلان أولى صفقاته يوم الأحد أو الاثنين القادم ليفتح شريط صفقاته الجديدة من أجل تدعيم صفوفه".

يتنافس فريقا الأهلى ومودرن فيوتشرعلى 250 ألف دولار القيمة المالية للفائز ببطولة السوبر قبل اللقاء المرتقب الذى يجمع بينهما غداً الخميس على ملعب محمد بن زايد في نهائي كأس السوبر المصري.

وأعلنت اللجنة المنظمة جوائز البطولة، ويحصل الفائز على 250 ألف دولار، والوصيف على 125 ألف دولار، والثالث على 75 ألف دولار، والرابع على 50 ألف دولار، ليكون مجموع الجوائز 500 ألف دولار.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.