شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب مرشح لتدريب فاركو خلفا لخالد جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب شوقي غريب، المدير الفني السابق لفريق المقاولون العرب، من قيادة فاركو فنيا بعد تقديم خالد جلال لاستقالته من تدريب الفريق لتراجع النتائج.

وقدم خالد جلال المدير الفني لفريق فاركو استقالته من تدريب الفريق بعد تراجع النتائج وفشل الفريق من تحقيق سوى انتصار واحد معه منذ توليه المهمة.

وكان ”الخليج 365” قد انفرد بالمهلة التي منحها النادي للمدرب خلال، حيث قرر مجلس إدارة نادي فاركو منح الجهاز الفني بقيادة خالد جلال فرصة أخيرة لتحسين النتائج قبل اتخاذ قرار بإقالة المدرب الذى فشل في تحقيق النتائج المرجوة، حيث حقق انتصارا وحيدا منذ توليه المهمة.

ونجح الاتحاد السكندرى في مواصلة عروضه القوية هذا الموسم بالفوز على فاركو 3 / 1 في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة العاشرة لمسابقة دورى nile.

تقدم الاتحاد السكندرى عن طريق عبد الغنى محمد في الدقيقة 14، وأضاف بواتينج الهدف الثانى في الدقيقة 22، وفى الشوط الثانى سجل سيف تيرى الهدف الأول لفاركو في الدقيقة 51، وفى الدقيقة 85 سجل الاتحاد هدفه الثالث عن طريق خالد الغندور، ليرتفع رصيد سيد البلد إلى 15 نقطة ويرتقى للمركز الرابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد فاركو عند 5 نقاط في المركز الأخير للمسابقة.