شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى ومودرن فيوتشر اليوم فى السوبر المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي مباراة قوية اليوم، حينما يلتقي مع مودرن فيوتشر في السابعة من مساء اليوم ،الخميس، بتوقيت القاهرة في نهائي بطولة السوبر المصري على استاد محمد بن زايد بأبوظبي .

وتأهل الأهلي للنهائي بعد الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي البطولة، فيما تأهل مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز 14\13 في الدور ذاته بضربات الجزاء الترجيحية.

وسبق أن أقيمت بطولة السوبر المصري في 20 نسخة بنظام المباراة الواحدة، لكن النسخة 21 جاءت مختلفة حيث شارك فيها أربعة فرق على غرار السوبر الإسباني ، حيث يشارك فيها أربعة أندية هي ، الأهلي بطل الدوري، وبيراميدز وصيفه، وسيراميكا بطل كأس الرابطة، وفيوتشر رابع بطولة الدوري عن النسخة الماضية؛ نظراً لإيقاف الزمالك عن المشاركة في بطولة السوبر لانسحابه من نسخة العام الماضي أمام الأهلي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للفوز بالبطولة بحصد اللقب 13 من 20 مرة، مقابل أربع مرات للزمالك ومرة واحدة لكل من المقاولون العرب وطلائع الجيش وحرس الحدود.

ويخوض الأهلي مباراة الليلة بطموح الفوز والتتويج بأول بطولة هذا الموسم بعد خسارة السوبر الأفريقي أمام إتحاد العاصمة الجزائري في سبتمبر الماضي ثم الخروج من الدوري الأفريقي ثم الإكتفاء ببرونزية مونديال الأندية بالسعودية.

ويأمل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تحقيق لقب السوبر ليكون نهاية جيدة قبل فترة التوقف الطويلة بسبب بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير المقبل.

ورغم الغيابات المؤثرة في الأهلي ويأتي في مقدمتها ، الحارس المُخضرم محمد الشناوي للإصابة إلا أن مارسيل كولر لديه رغبة قوية في تخطي عقب مودرن فيوتشر العنيد الليلة من أجل التتويج بلقب السوبر المصري الثالث في مشواره مع الأهلي.

ويعول كولر على أوراق كثيرة أبرزها حسين الشحات وامام عاشور وبيرسي تاو وكهربا وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني.

ويرغب كولر في "فك عقدة "مودرن فيوتشر إذ أن الأخير هو النادي المصري الوحيد الذي فشل كولر في تحقيق الفوز عليه، ويبقى العقدة بالنسبة للمدرب الذي لم يتمكن من الفوز عليه في مواجهتين سابقتين بالموسم الماضي انتهت بالتعادل بين الفريقين.

في المقابل ، حرص الجهاز الفني لفريق مودرن فيوتشر، بقيادة البرتغالي ريكادرو فورموسينيو، على تجهيز لاعبيه جيداً لمواجهة الليلة من خلال دراسة نقاط القوة والضعف في الأهلي .

وشاهد فورموسنيو فريق الأهلي أكثر من مرة سواء في كأس العالم للأندية أو دوري أبطال أفريقيا أو المنافسات المحلية وطلب المدرب البرتغالي من لاعبيه التركيز والجدية مع الأهلي منذ بداية المباراة من أجل إسقاط العملاق الأحمر.

ويفتقد مودرن فيوتشر في مباراة الليلة ، نجم الفريق عمر كمال عبد الواحد للإصابة كما يغيب محمد فاروق للسبب ذاته كما تضم قائمة الغيابات ناصر ماهر وأحمد رفعت فيما تتمثل أوراق فورموسينو الرابحة في كلاً من ، باسم علي ومحمود شعبان عبد الكريم الواد وغنام محمد ومحمد صادق والحارس المُخضرم محمود جنش .

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ومودرن فيوتشر

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الاهلي ومودرن فيوتشر اليوم في بطولة السوبر المصري مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.