شكرا لقرائتكم خبر عن سهيل العريفى: بيع 75% من تذاكر نهائى السوبر.. والأهلي والزمالك أشهر كلاسيكو عربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سهيل العريفى، المدير التنفيذى لمجلس أبوظبى الرياضى، أنه تم بيع 75% من تذاكر مباراة الأهلى وفيوتشر، من سعة الاستاد التى تصل لـ30 ألف مشجع، وعادة يكون يوم المباراة الطلب كثيرا، متمنيا أن تخرج المباراة بصورة جيدة فنيا وإعلاميا وتنظيميا.

وقال عبر تصريحات تليفزيونية: "لدينا تعاقد مع الشركة المتحدة والاتحاد المصرى باستضافة السوبر لمدة 4 سنوات، بدءًا من النسخة الحالية، وسبق واستضفنا العديد من البطولات، حيث استضفنا 179 فاعلية رياضية، منها بطولات عالمية ودولية كبرى".

وأضاف: "السوبر المصرى لديه أهمية كبيرة بالنسبة لنا فى استضافته، ونريد استمرارية البطولة وسنعمل على تطويره بشكل مستمر، وتحقيق مكاسب تسويقية تعود بالربح على الجميع، وكل الأندية الموجودة التى تشارك فى البطولة تشعر بأهميتها".

وأكمل: "الأهلى والزمالك لديهما شعبية كبيرة، والمباراة بينهما هى أشهر وأقدم كلاسيكو عربي، ولديهما جماهير كبيرة فى مصر والإمارات، وبالطبع وجود الفريقين فى أى بطولة يمنحها شعبية طاغية خصوصا فى الإمارات".