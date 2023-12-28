مانشستر سيتي ينجو من فخ إيفرتون وتشلسي يفوز بهدف متأخر

عاد مانشستر سيتي بانتصار ثمين من أرض إيفرتون ليصعد إلى المركز الرابع مؤقتاً.



وتغلب مانشستر سيتي على مضيفه إيفرتون 3-1 يوم الأربعاء ضمن المرحلة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



ولم تكن المواجهة سهلة على سيتي خاصة وأن إيفرتون انتصر في أربع من آخر خمس مباريات له بالمسابقة.



ووجد سيتي المتوّج بكأس العالم للأندية مؤخراً، نفسه متأخراً بالنتيجة قبل اكتمال نصف الساعة الأول بعدما سجّل هاريسون هدفاً لإيفرتون (29).



ودخل مانشستر سيتي حامل اللقب إلى الشوط الثاني بشكل مغاير فتمكن فودين من إدراك التعادل له (53) قبل أن يمنحه الأرجنتيني ألفاريز الهدف الثاني من ركلة جزاء (64).



واستغل البرتغالي برناردو سيلفا خطأً غريباً من بيكفورد حارس إيفرتون ليضيف الهدف الثالث قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي.



ورفع سيتي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً بفارق نقطتين عن أستون فيلا الثالث مع امتلاك تلامذة غوارديولا لمباراة أقل.



وتوقف رصيد إيفرتون عند 16 نقطة في المركز السابع عشر بعدما تلقى الخسارة الثانية توالياً في المسابقة.



تشلسي ينتصر بفضل هدف متأخر



وفي مباراة أخرى احتاج تشلسي إلى هدف من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من مباراته أمام كريستال بالاس حتى يعود إلى سكة الانتصارات. وتغلب تشلسي على ضيفه كريستال بالاس 2-1.



ومنح الأوكراني مودريك الأفضلية للبلوز مع الدقيقة الثالثة عشرة لكن كتيبة الأرجنتيني بوكيتينيو لم تتمكن من الحفاظ على التقدم طوال الشوط الأول.



وجاء هدف التعديل لكريستال بالاس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للنصف الأول بفضل الفرنسي أوليسه.



وكثّف تشلسي من هجماته في الشوط الثاني أملاً بالتقدم النتيجة وكان له ما أراد بهدف من السنغالي جاكسون في الدقيقة السادسة والسبعين إلا أنّ الهدف ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب التسلل.



وانتظر تشلسي حتى الدقيقة التاسعة والثمانين ليقتنص هدف الفوز من ركلة جزاء نفذها البديل مادويك.



ورفع تشلسي رصيده إلى 25 نقطة في المركز العاشر بينما توقف رصيد الضيف عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.



(بي إن سبورت)