رد رسمي من الزمالك على أنباء تعاقده مع عمر كمال

كشف مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة تعاقده مع الاعب عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن لنادي مودرن فيوتشر

ترددت أنباء في الفترة الماضية تفيد بدخول نادي الزمالك في مفاوضات مع نظيرة فيوتشر لضم لاعبه عمر كمال في موسم الانتقالات الشتوبة المقبلة.

وأكد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما يتردد بخصوص تعاقد الفارس الأبيض مع عمر كمال.

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وقال أحمد سالم في تصريحات عبر برنامج البريمو: “لم نتفاوض مع عمر كمال عبد الواحد للتعاقد معه من نادي مودرن فيوتشر وكل ما يقال في هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق “.

وتابع: “سيتم دراسة احتياجات الجهاز الفني لفريق الزمالك والصفقات المطلوب التعاقد معها في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بداية من الشهر القادم، وعمر كمال لاعب كبير بكل تأكيد واضافه لأي فريق”.