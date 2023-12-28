جوارديولا يصدم جماهير مانشستر سيتي بخصوص إصابة ستونز

علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي على إصابة مدافع الفريق جون ستونز في مباراة اليوم أمام إيفرتون.

تعرض جون ستونز للإصابة في مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون اليوم غادر على آثرها ملعب المباراة في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول وشارك زميله الكرواتي جوسكو جفارديول.

ونجح مانشستر سيتي في الفوز على إيفرتون بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

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وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة: “قدم الفريق مستوى جيد نظراً لعودتنا بعد المشاركة في كأس العالم للأندية، واللاعبون قدموا مستوى رائع في الشوط الثاني”.

وتابع: “سعيد بما قدمه اللاعبين، وفودين كان رائعاً اليوم في غياب هالاند، تحكم غي كل شئ على أرضية الملعب وكان يستحق تحية الجمهور”.

وعلق على إصابة ستونز قائلاً: “الأمر لا يبدوا جيداً على الإطلاق ولكننا تعودنا على الإصابات والغيابات”.

وأختتم تصريحاته قائلاً: ” أمامنا مباراة هامة ضد برينتفورد خصم صعب وليس سهلًا، لكنني واثق في عقلية هؤلاء اللاعبين والتزامهم الذي لا يصدق”.