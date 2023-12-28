بعد العرض القطري.. الاهلي يحدد سعر بيع أليو ديانج

تلقى النادي الاهلي العديد من العروض خلال الفترة الماضية من الدوري السعودي والقطري ودوريات أوروبية للتعاقد مع المالي أليو ديانج.

حدد مجلس إدارة النادي الاهلي سعر بيع أليو ديانج بعد خروجه من حسابات المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

أقترب ديانج من الرحيل عن القعلة الحمراء بعد خروجه من حسابات مارسيل كولر والاعتماد على أحمد نبيل كوكا بدلاً منه.

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أكد الإعلامي إسلام صادق أن مجلس إدارة النادي الاهلي وافق على رحيل ديانج في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال إسلام صادق في تصريحات عبر برنامج “البريمو”: “يرغب النادي الاهلي في بيع دياتج مقابل 5 مليون دولار خاصةً انه يمتلك عروضاً من الدوري القطري والسعودي”.

وفي سياق آخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم يالنادي الاهلي لمواجهة نظيرة مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري مساء اليوم الخميس.