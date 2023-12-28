القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الأهلي ومودرن فيوتشر، في السابعة مساء اليوم الخميس، في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، وتقام المباراة على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وتنقل قناتين مباراة الأهلي وموردن فيوتشر وهما، قناة أون تايم سبورتس المصري، قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية.

وانطلقت بطولة السوبر المصري للأبطال يوم 24 ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم 29 من نفس الشهر، ويشارك في هذه النسخة من البطولة 4 فرق وهم، الأهلي، بيراميدز، سيراميكا كليوباترا، مودرن فيوتشر.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، فيما تغلب فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح.

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