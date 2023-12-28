شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات متكافئة فى ختام الجولة الـ14 لدورى المحترفين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم مباريات الجولة الرابعة عشر من دورى المحترفين بإقامة ثلاث مباريات حيث يستضيف أبو قير للأسمدة نظيره النجوم ، بينما يلتقى مصر المقاصة مع القناة ، وراية مع أسوان .

أبو قير – النجوم

يستضيف أبو قير للأسمدة بقيادة أيمن المزين على ملعبه بالمدينة الشبابية بالإسكندرية نظيره النجوم في لقاء يبحث فيه أصحاب الأرض عن الثلاث نقاط من أجل العودة للإنتصارات والتي غابت عنهم طيلة الـ5 مواجهات الماضية وأدت لتقهقر ترتيبهم للمركز الـ13 برصيد 16 ، وربما تعصف أي نتيجة غير الفوز بالجهاز الفني بالكامل .

في المقابل يدخل النجوم المباراة وفى جعبته 9 نقاط في المركز قبل الأخير للمسابقة ، ويحاول محمد الطويلة رئيس النادى والمدير الفني المؤقت البحث عن تحقيق مفاجأة على أمل اللحاق بركب الأندية المتواجدة بدورى المحترفين .

مصر المقاصة – القناة

يدخل مصر المقاصة المباراة في المركز الـ18 برصيد 9 نقاط ، ويحاول المدير الفني الإعتماد على لاعبيه الشباب من أجل خطف نقاط المباراة ، في المقابل يحاول سامر عبد الرحمن المدير الفني للقناة مواصلة الإنتصارات من اجل استكمال مشواره الناجح بعد الفوزين الأخيرين على بترول أسيوط بهدفين نظيفين ، ثم الفوز على لافيينا بهدفين مقابل هدف ما أدى لوصول رصيد الفريق إلى 20 نقطة في المركز الـ8 بجدول الترتيب .

راية – أسوان

يستضيف راية بقيادة محمد حليم نظيره أسوان في واحدة من أقوى لقاءات الأسبوع نظرا لقوة الفريقين ، وخبرات المديرين الفنيين الطامحين نحو تحقيق الثلاث نقاط من أجل مواصلة المشوار الناجح ، فأبناء حليم استطاعوا تحقيق فوز تلو الاخر بالرغم من البداية السيئة حتى وصلوا للمركز السابع برصيد 21 وفى حالة الفوز اليوم يدخلون بقوة في المنافسة .

في المقابل يحتل أسوان المركز الـ10 برصيد 17 نقطة ، ويحاول الإبتعاد اكثر عن مناطق الخطورة على امل البقاء بالمسابقة على أقل تقدير .