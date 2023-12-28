معلومات عن وسام أبو علي مهاجم الاهلي المنتظر

انتشرت تقارير صحفية في الساعات الماضية، عن وجود مفاوضات من جانب النادي الاهلي مع الدنماركي الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم فريق سيريوس السويدي.

وأفادت تقارير صحفية سويدية، بأن النادي الاهلي قدم عرضًا إلى سيريوس السويدي، للحصول على خدمات مهاجمه وسام أبو علي، خلال الميركاتو الشتوي.

ويرغب النادي الاهلي في التعاقد مع مهاجم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعزيز خط هجومه، في ظل استمرار مسلسل إهدار الفرص.

من هو وسام أبو علي صفقة الاهلي المنتظرة ؟

وسام أبو علي، هو لاعب دنماركي من أصل فلسطيني، يلعب في الهجوم، ولد في 1 يناير عام 1999 في مدينة ألبورج، ويبلغ من العمر 24 عامّا.

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وبدأ أبو علي، مسيرته الكروية مع فرق الناشئين لنادي ألبورج الدنماركي، وظهر لأول مرة في الدوري الدنماركي الممتاز في 15 مارس 2018، ضد إيه سي هورسينز.

ونجح وسام أبو علي، في تسجيل هدفه الأول مع الفريق في الدوري الدنماركي الممتاز في 22 أبريل 2018 ضد إف سي ميتلاند.

أبو علي، كان قد انضم إلى صفوف آي كيه سيريوس السويدي، في 13 يوليو 2023، بعقد ممتد حتى نهاية عام 2027، مقابل 400 ألف يورو.

وتبلغ القيمة السوقية لـ أبو علي،مليون ونصف المليون يورو، وشارك مع منتخبات الدنمارك بالمراحل السنية 17 و18 و19 و20 عامًا.

وخاض المهاجم الدنماركي، مع فريقه السويدي خلال الموسم الكروي الجاري، 16 مباراة ونجح في تسجيل 10 أهداف وصنع هدف.

وبشكل عام، لعب وسام أبو علي مع الأندية 176 مباراة، وسجل 73 هدفًا وصنع 14 آخرين، وحصل على 14 بطاقة صفراء وواحدة حمراء، وذلك خلال 11.486 دقيقة.

وشارك أبو علي، في مركز المهاجم في 77 مباراة، وسجل 43 هدفًا وصنع 9 آخرين، وفي الجناح الأيسر شارك في 40 مواجهة وأحرز 22 هدف وصنع 2 أخرين، ولعب 12 لقاء في الجناح الأيمن وتمكن من تسجيل هدفين.