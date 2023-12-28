الزمالك يضع حد أقصى لراتب المدرب الأجنبي الجديد

وضع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، حد أقصى لراتب المدير الفني الأجنبي الجديد، الذي سيتولى القيادة الفنية للفريق الكروي الأول.

ويبحث نادي الزمالك في الوقت الحالي، عن مدير فني أجنبي لتولي القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم الجديد، خلفًا لـ معتمد جمال.

وقال الإعلامي إبراهيم سعيد، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “بلس 90″، إن مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك كشف عن القيمة المالية للتعاقد مع مدير فني أجنبي، خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح أن المصدر أكد له أن إدارة نادي الزمالك حددت مليون و100 ألف دولار للتعاقد مع أي مدير فني أجنبي، وشدد على رغبة المسؤولين في حسم الأمر بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق آخر، يستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير المقبل، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني.