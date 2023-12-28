كريم شحاتة: عقد اجتماع حاسم مع كولر بشأن موقف موديست مع الأهلي الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الإعلامي كريم حسن شحاتة، إنه في يناير المقبل، سيحدث اجتماع داخل مجلس النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وشركة الكرة بجانب لجنة التخطيط والمدير الفني مارسيل كولر لمناقشة عدد من الملفات الهامة.

وأضاف "حسن"، خلال تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم"، المذاع على قناة "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الاجتماع سوف يعقد الأسبوع القادم بعد العودة من الإمارات والإنتهاء من مباريات بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال، مشيرًا إلى أنه حال سفر مارسيل كولر إلى سويسرا لقضاء الإجازة مع أسرته، سوف يعقد الاجتماع في غياب كولر وإبلاغه بالقرارات تليفونيًا.

وأوضح أن فريق الأهلي سوف يدخل في فترة راحة بسبب معسكر منتخب مصر المشارك في كأس أمم أفريقيا 2024، ثم يعود الفريق للتدريبات يوم 10 يناير العام المقبل.

وأشار إلى أنه مجلس إدارة الأهلي سيطرق في الحديث خلال الاجتماع حول موقف المهاجم الفرنسي أنتوني موديست مع الفريق، خاصة مع تمسك مارسيل كولر باللاعب ورفض رحيله في الوقت الحالي.

وأكد أنه مع عدم ظهور موديست في كأس العالم للأندية ومنحه البطاقة الحمراء، وعدم مشاركته مع الفريق في البطولة، تعقد موقف استمرار اللاعب الفترة المقبلة.

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