شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ التحرك لتمديد عقد "زيزو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى الزمالك التحرك بجدية فى ملف تمديد عقد أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق، تمهيداً للاحتفاظ بخدماته لمدة موسمين آخريين وتأمين موقفه مع القلعة البيضاء بعدما أصبح اللاعب هدفاً للعديد من الأندية الخليجية بفضل الأداء الجيد ومستواه الذى يمر بحالة من الثبات، جعلته مطمعاً للعروض الخارجية.

ويرغب مسئولو نادى الزمالك، فى إنهاء ملف تمديد عقد "زيزو" فى سرية تامة خاصة أنه ينتهى بموسم 2025 ومن حقه التوقيع لأى نادى فى يناير بعد القادم دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء وهو الأمر الذى يخشاه المسئولون من تشكيل ضغط كبير عليهم.

ووضع مسئولو نادى الزمالك خطة محكمة لتمديد عقد "زيزو" مع الفريق، بدأت بجس نبضه لمعرفة طلباته المادية وشروطه من أجل إنهاء هذا الملف، خاصة أن الإدارة حريصة على عدم وجود خلاف مع اللاعب من الممكن أن يؤثر على تركيزه ومستواه داخل الملعب.

ويتمسك مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بعدم الحديث حالياً عن الأنباء التى ترددت بشأن تلقى أحمد سيد زيزو نجم الفريق عرضاً للرحيل إلى نادى الشباب السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، خاصة أن إدارة النادى السعودى لم تقدم عرضاً رسمياً إلى القلعة البيضاء.

ووضعت إدارة الشباب السعودى أحمد سيد "زيزو" على رأس قائمة أولوياته لدعم الليث الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لا سيما أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا بعقد مع نادى الزمالك ينتهى فى يونيو 2025.

وقالت تقارير صحفية سعودية، إن الجناح الدولى المصرى أحمد سيد زيزو هدف رئيسى لإدارة نادى الشباب فى الميركاتو الشتوى، وأكدت التقارير أن انتقال زيزو سيساهم فى حل الأزمة المالية للزمالك وتجاوز قرار منع التسجيل، فضلا عن رغبة اللاعب فى ارتداء قميص الشباب منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية.