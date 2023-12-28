شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات هامة عن مباراة الأهلى ومودرن فيوتشر اليوم فى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الكرة المصرية مباراة الليلة التي ستجمع الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة السوبر المصري بإعتبارها المرة الأولى التي تقام هذه البطولة بنظام مشاركة 4 أندية على غرار السوبر الأسباني .

ونستعرض في التقرير التالي ، أهم 5 معلومات خاصة بمباراة الأهلي ومودرن فيوتشر :

1_موعد وملعب مباراة الأهلي وموردن فيوتشر

تُقام المباراة في السابعة من مساء اليوم ،الخميس، بتوقيت القاهرة في نهائي بطولة السوبر المصري على استاد محمد بن زايد بأبوظبي .

2_ تأهل درامي للأهلي وموردن فيوتشر

تأهل الأهلي ومودرن فيوتشر للنهائي بشكل درامي ، فالأهلي فاز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي البطولة وجاء الهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ، فيما تأهل مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز 14\13 في الدور ذاته بضربات الجزاء الترجيحية.

3_تاريخ السوبر المصري

سبق أن أقيمت بطولة السوبر المصري في 20 نسخة بنظام المباراة الواحدة، لكن النسخة 21 جاءت مختلفة حيث شارك فيها أربعة فرق على غرار السوبر الإسباني ،وهي الأهلي بطل الدوري، وبيراميدز وصيفه، وسيراميكا بطل كأس الرابطة، وفيوتشر رابع بطولة الدوري عن النسخة الماضية؛ نظراً لإيقاف الزمالك عن المشاركة في بطولة السوبر لانسحابه من نسخة العام الماضي أمام الأهلي.

4_الأهلي ..البطل التاريخي للسوبر

يحمل الأهلي الرقم القياسي للفوز بالبطولة بحصد اللقب 13 من 20 مرة، مقابل أربع مرات للزمالك ومرة واحدة لكل من المقاولون العرب وطلائع الجيش وحرس الحدود.

5_كولر لا يعرف الفوز على فيوتشر

يأمل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في "فك عقدة "مودرن فيوتشر إذ أن الأخير هو النادي المصري الوحيد الذي فشل كولر في تحقيق الفوز عليه، ويبقى العقدة بالنسبة للمدرب الذي لم يتمكن من الفوز عليه في مواجهتين سابقتين بالموسم الماضي انتهت بالتعادل بين الفريقين.

6_أهم الغيابات في الفريقين

يشهد فريقي الأهلي غيابات كثيرة في مباراة الليلة ، فالأهلي يغيب عنه حارسه الدولي محمد الشناوي للإصابة في مباراة سيراميكا كما يغيب عن مودرن فيوتشر نجمه عمر كمال عبد الواحد للإصابة كما يغيب محمد فاروق للسبب ذاته كما تضم قائمة الغيابات ناصر ماهر وأحمد رفعت.

7_القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ومودرن فيوتشر

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الاهلي ومودرن فيوتشر الليلة في بطولة السوبر المصري مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.