شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يعسكر 10 يناير استعدادا لبطولة الإمارات الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالى على انطلاق المعسكر المقبل يوم 10 يناير المقبل استعدادا للسفر إلى الإمارات يوم 15 يناير، للمشاركة في بطولة ودية استعدادا للأولمبياد.

ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على مشاركة منتخب مصر الأولمبي في بطولة دبي الودية التي تقام في الإمارات العربية المتحدة خلال شهر يناير المقبل.

وتقام دورة دبي الودية بمشاركة المنتخبات الأولمبية لكل من السعودية وقطر والإمارات، وتأتي المشاركة في دورة دبي الودية ضمن استعدادات منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 الصيف المقبل.

ويعود ميكالي ، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، إلي القاهرة يوم 3 يناير المقبل بعد انتهاء الإجازة لمناقشة ترتيبات معسكر المنتخب الأولمبي في يناير المقبل.