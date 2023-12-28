الامارات | مواعيد أبرز مباريات الخميس.. السوبر المصري وآرسنال الأهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام اليوم مجموعة من المباريات أبرزها نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات الذي يجمع الأهلي مع مودرن فيوتشر وآرسنال مع وست هام في الدوري الإنجليزي.

كأس السوبر المصري

17:00سيراميكا كليوباترا-- : --بيراميدز

21:00الأهلي -- : -- مودرن فيوتشر

الدوري الإنجليزي

23:30برايتون-- : --توتنهام هوتسبير

00:15آرسنال -- : -- وست هام يونايتد

الدوري البرتغالي

00:15إستريلا أمادورا-- : --أروكا

دوري روشن السعودي

19:00الاتفاق -- : -- الحزم

19:00الرياض-- : --ضمك

الدوري المغربي

19:00الفتح-- : --يوسفية برشيد

19:00الرجاء -- : -- اتحاد طنجة

21:00شباب المحمدية-- : --نهضة بركان

23:00المغرب التطواني-- : --الاتحاد التوركي

الدوري الجزائري

22:00شباب بلوزداد -- : -- الرياضي القسنطيني

كأس المحترفين القطري

18:30الريان -- : -- قطر

20:30الدحيل -- : -- العربي