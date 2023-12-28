الامارات | مواعيد أبرز مباريات الخميس.. السوبر المصري وآرسنال الأهم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد أبرز مباريات الخميس.. السوبر المصري وآرسنال الأهم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام اليوم مجموعة من المباريات أبرزها نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات الذي يجمع الأهلي مع مودرن فيوتشر وآرسنال مع وست هام في الدوري الإنجليزي.
كأس السوبر المصري
17:00سيراميكا كليوباترا-- : --بيراميدز
21:00الأهلي -- : -- مودرن فيوتشر
الدوري الإنجليزي
23:30برايتون-- : --توتنهام هوتسبير
00:15آرسنال -- : -- وست هام يونايتد
الدوري البرتغالي
00:15إستريلا أمادورا-- : --أروكا
دوري روشن السعودي
19:00الاتفاق -- : -- الحزم
19:00الرياض-- : --ضمك
الدوري المغربي
19:00الفتح-- : --يوسفية برشيد
19:00الرجاء -- : -- اتحاد طنجة
21:00شباب المحمدية-- : --نهضة بركان
23:00المغرب التطواني-- : --الاتحاد التوركي
الدوري الجزائري
22:00شباب بلوزداد -- : -- الرياضي القسنطيني
كأس المحترفين القطري
18:30الريان -- : -- قطر
20:30الدحيل -- : -- العربي
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