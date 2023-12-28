شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه بيراميدز اليوم بحثا عن برونزية السوبر المحلى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيراميكا في الثالثة عصر اليوم الخميس، فريق بيراميدز على استاد محمد بن زايد في الإمارات، فى إطار منافسات تحديد المركز الثالث والرابع فى كأس السوبر المحلى المقامة حاليا فى الإمارات بنظامه الجديد.

يدخل فريق سيراميكا اللقاء بعد الهزيمة من الأهلى بهدف نظيف فى مباراة نصف نهائي كأس السوبر المحلى التى جمعتهما مساء الاثنين، فيما تعرض بيراميدز للهزيمة من فيوتشر بركلات الترجيح 14/ 13 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

وطالب أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، لاعبيه بضرورة نسيان مواجهة الأهلى والتركيز على تحقيق الفوز على بيراميدز من أجل تحقيق المركز الثالث، فى البطولة التى يشارك فيها الفريق لأول مرة فى تاريخه بعد التتويج ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويفقد أيمن الرمادى في مباراة بيراميدز خدمات لاعبه محمد إبراهيم صانع الألعاب الذى تعرض للطرد في مباراة الأهلى بسبب الاعتراض على حكم المباراة محمد معروف، ويدرس الرمادى تعويضه بإقحام النيجيري جون إيبوكا بجوار أحمد ياسر ريان لمحاولة خطف المباراة مبكرا.

ومن المتوقع أن يدخل سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من محمد بسام في حراسة المرمى، محمد شكرى وأحمد رمضان بيكهام ورجب نبيل وأحمد هاني في الدفاع، أحمد القندوسي ومحمد عادل ومحمد عنتر ومحمود زلاكة في الوسط، وأحمد ياسر ريان وجون إيبوكا في الهجوم.

في المقابل، يدخل البرتغالى جايمى باتشيكو مدرب بيراميدز، مباراة اليوم أمام سيراميكا بحثا عن الفوز وتصحيح المسار والتي قد تكون الأخيرة له في القيادة الفنية خاصة بعد الخسارة من فيوتشر وضياع حلم التتويج بأول لقب في تاريخ النادى.

وكانت إدارة بيراميدز قررت توقيع عقوبات مالية ضخمة على بعض اللاعبين الذين ترى الإدارة أنهم لم يقدموا المستوى أو المجهود المطلوب خلال مواجهة مودرن فيوتشر فى نصف نهائى السوبر.

ويسعى باتشيكو ولاعبو بيراميدز في تغيير الصورة السيئة بتحقيق البرونزية ورد الاعتبار أمام سيراميكا الذى حقق الفوز عليهم في مباراة الدورى الماضية.

ومن المنتظر أن يدخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: أحمد ميهوب في حراسة المرمى، محمد الشيبى وأحمد سامى وأسامة جلال ومحمد حمدى في الدفاع، بلاتى توريه ووليد الكرتى ومصطفى فتحى وعبد الله السعيد ورمضان صبحى في الوسط، وماييلى في الهجوم.