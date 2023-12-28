شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحدى مودرن فيوتشر فى رحلة البحث عن السوبر الرابع عشر.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريقا الأهلى ومودرن فيوتشر فى السابعة من مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة فى نهائى بطولة السوبر المصرى على استاد محمد بن زايد بأبوظبى.

وتأهل الأهلى للنهائى بعد الفوز على سيراميكا بهدف نظيف فى نصف نهائى البطولة فيما تأهل مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز 14\13 فى الدور ذاته بضربات الجزاء الترجيحية.

وسبق أن أقيمت بطولة السوبر المصرى فى 20 نسخة بنظام المباراة الواحدة، لكن النسخة 21 جاءت مختلفة، حيث شارك فيها أربعة فرق على غرار السوبر الإسبانى، هى أندية، الأهلى بطل الدورى، وبيراميدز وصيفه، وسيراميكا بطل كأس الرابطة، وفيوتشر رابع بطولة الدورى عن النسخة الماضية؛ نظراً لإيقاف الزمالك عن المشاركة فى بطولة السوبر لانسحابه من نسخة العام الماضى أمام الأهلى.

ويحمل الأهلى الرقم القياسى للفوز بالبطولة بحصد اللقب 13 من 20 مرة، مقابل أربع مرات للزمالك ومرة واحدة لكل من المقاولون العرب وطلائع الجيش وحرس الحدود.

ويخوض الأهلى مباراة الليلة بطموح الفوز والتتويج بأول بطولة هذا الموسم بعد خسارة السوبر الأفريقى أمام اتحاد العاصمة الجزائرى فى سبتمبر الماضى ثم الخروج من الدورى الأفريقى ثم الاكتفاء ببرونزية مونديال الأندية بالسعودية.

ويأمل السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى تحقيق لقب السوبر ليكون نهاية جيدة قبل فترة التوقف الطويلة بسبب بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها كوت ديفوار فى يناير المقبل.

ورغم الغيابات المؤثرة فى الأهلى ويأتى فى مقدمتها، الحارس المُخضرم محمد الشناوى للإصابة، إلا أن مارسيل كولر لديه رغبة قوية فى تخطى عقب مودرن فيوتشر العنيد الليلة من أجل التتويج بلقب السوبر المصرى الثالث فى مشواره مع الأهلى.

ويعول كولر على أوراق كثيرة أبرزها حسين الشحات وإمام عاشور وبيرسى تاو وكهربا وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم وعلى معلول ومحمد هانى.

ويرغب كولر فى "فك عقدة "مودرن فيوتشر، إذ أن الأخير هو النادى المصرى الوحيد الذى فشل كولر فى تحقيق الفوز عليه، ويبقى العقدة بالنسبة للمدرب الذى لم يتمكن من الفوز عليه فى مواجهتين سابقتين بالموسم الماضى انتهتا بالتعادل بين الفريقين.

فى المقابل، حرص الجهاز الفنى لفريق مودرن فيوتشر، بقيادة البرتغالى ريكادرو فورموسينيو، على تجهيز لاعبيه جيداً لمواجهة الليلة من خلال دراسة نقاط القوة والضعف فى الأهلى.

وشاهد فورموسنيو فريق الأهلى أكثر من مرة سواء فى كأس العالم للأندية أو دورى أبطال أفريقيا أو المنافسات المحلية وطلب المدرب البرتغالى من لاعبيه التركيز والجدية مع الأهلى منذ بداية المباراة من أجل إسقاط العملاق الأحمر.

ويفتقد مودرن فيوتشر فى مباراة الليلة، نجم الفريق عمر كمال عبد الواحد للإصابة كما يغيب محمد فاروق لنفس السبب فيما تتمثل أوراق فورموسينو الرابحة فى كل من، باسم على ومحمود شعبان عبد الكريم الواد وغنام محمد ومحمد صادق والحارس المُخضرم، محمود جنش.