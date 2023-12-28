شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتمسك بالتعاقد مع ظهير أيسر رغم تجديد عقد فتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك مسئولو نادى الزمالك بفكرة التعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة حال حل أزمة القيد فى القلعة البيضاء التى يعانى منها الفريق وتمنعه من إبرام الصفقات المطلوبة لسد أوجه العجز والنقص بين صفوفه.

وتأتى رغبة مسئولو نادى الزمالك فى دعم مركز الظهير الأيسر فى الوقت الذى نجحوا فيه بتجديد عقد أحمد فتوح، وذلك إيماناً منهم فى خلق بدائل قوية فى هذا المركز وتحسباً لرحيل فتوح فى أى وقت للاحتراف الخارجى.

وشهدت الساعات الماضية إعلان مسئولو الزمالك برئاسة حسين لبيب تجديد عقد أحمد فتوح لاعب الفريق الأول، لمدة 3 مواسم قادمة مع الفريق، بعد الجلسة التي جمعت اللاعب بإدارة النادى بحضور وكيله و مدير أعماله.