شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2023.. مجلس جديد للإسماعيلى وتغيير المدربين يُعرقل مسيرة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الإسماعيلى عام 2023 تحت قيادة أحمد حسام ميدو، قبل أن تتم إقالته لسوء النتائج، ثم تعيين حمزة الجمل لنهاية موسم 2022 /2023 والذى نجح فى بالإبقاء على الدراويش فى الدورى وأنقذه من الهبوط.

صفقات الإسماعيلى الشتوية

نجح مسئولو الإسماعيلى في التعاقد مع 3 صفقات لتدعيم صفوف الدراويش في الانتقالات الشتوية، حيث تم استعارة كريم الديب من نادى الاتحاد السكندرى 6 أشهر، والتعاقد مع الإيفوارى سيرجى آكى قادما من الدورى التركى لموسمين ونصف، واستعادة الحارس المخضرم محمد صبحى لتدعيم حراسة مرمى الدراويش.

أنهى الإسماعيلى الموسم الماضى فى المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 40 نقطة، ليبقى في الدورى المصرى للموسم الجديد بعدما أوشك على الهبوط للقسم الثانى.

مجلس إدارة جديد

أجريت انتخابات نادى الإسماعيلى لانتخاب مجلس جديد لإدارة الإسماعيلى يقود الدراويش لمدة 4 سنوات مقبلة، والتي أسفرت عن فوز المهندس نصر أبو الحسن.

ويتكون مجلس الإسماعيلى من المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادي، فرج عمران نائب الرئيس، والمحاسب مصطفى شلة أمين صندوق النادي، بالإضافة إلى شوقى عوض، وأحمد فهيم، وأحمد عبد الرحمن، ومحسن عبد المسيح بعضوية مجلس الإدارة فوق السن، والدكتور محمد جمال بعضوية تحت السن.

ورحل مجلس إدارة الإسماعيلي المنتخب السابق برئاسة يحيى الكومي وتولى بعده لجنة مؤقتة برئاسة أبو بكر الحديدي، ثم عينت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي وأعلنت إلغاء كافة القرارات والتعيينات التي أجرتها اللجنة السابقة برئاسة أبو بكر الحديدي.

إيقاف القيد

يعانى الإسماعيلى من أزمة إيقاف القيد بسبب المستحقات المالية المتأخرة على الفريق ويحاول حاليا مجلس إدارة فتح القيد.

إيهاب جلال مدربا للإسماعيلى

وقرر مجلس إدارة الإسماعيلى تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للإسماعيلى فى بداية موسم 2023 /2024، خلفا لحمزة الجمل الذى أنهى الموسم مع الفريق.

بدأ الإسماعيلى مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، ثم الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، والتعادل مع الداخلية سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف قبل أن يخسر من انبى بهدف دون رد.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر 6 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفا.