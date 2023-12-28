شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة وطردان و18انتصارا.. أبرز ذكريات محمد عادل مع الأهلى قبل نهائى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يملك محمد عادل الحكم الدولي المصري ذكريات كبيرة مع الأهلي في 25 مناسبة سابقة قاد فيها مباريات للمارد الأحمر، قبل قيادته لمواجهة الأهلى ومودرن فيوتشر الخميس بالإمارات

وأدار محمد عادل من قبل 25 مباراة من قبل الأهلي في مختلف المسابقات فاز المارد الأحمر في 18 مباراة، وتعادل في 6 مباريات وخسر لقاءً وحيدًا، بينما أدار مباراتين فقط لفريق مودرن فيوتشر فاز في واحد وخسر الآخر، وأخرج 38 بطاقة صفراء للاعبي المارد الأحمر وبطاقتين حمراوين، كما احتسب 11 ركلة جزاء لصالح الأهلي.

يتنافس فريقا الأهلى ومودرن فيوتشرعلى 250 ألف دولار القيمة المالية للفائز ببطولة السوبر قبل اللقاء المرتقب الذى يجمع بينهما غداً الخميس على ملعب محمد بن زايد في نهائي كأس السوبر المصري.

وأعلنت اللجنة المنظمة جوائز البطولة، ويحصل الفائز على 250 ألف دولار، والوصيف على 125 ألف دولار، والثالث على 75 ألف دولار، والرابع على 50 ألف دولار، ليكون مجموع الجوائز 500 ألف دولار.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوزعلى سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويدخل المارد الأحمر مباراة نهائي كأس السوبر بمعنويات مرتفعة بعدما حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه فى كأس العالم للأندية، من خلال 9 مشاركات له في البطولة، ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في مونديال الأندية والتي احتضنتها المملكة العربية السعودية بفوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ثم خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين قبل أن يهزم أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين.