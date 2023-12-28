3 تغييرات في تشكيل الأهلي أمام مودرن فيوتشر بنهائي كأس السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني مارسيل كولر على تشكيل الأهلي الأساسي الذي سيدفع به في مباراة اليوم ضد مودرن فيوتشر في مباراة نهائي كأس السوبر المصري والتي ستجمع الفريقين على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي.

ويشهد تشكيل الأهلي للمباراة إجراء عدة تغيرات أبرزها على مستوى حراسة المرمى حيث تقرر أن يتم الاعتماد على الحارس الشاب مصطفى شوبير والدفع برامي ربيعة أساسيًا في الدفاع وجاء التشكيل كالأتي:

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيوتشر :

حارس المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول

الوسط: أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - محمود عبد المنعم كهربا - بيرسي تاو

يدخل الأهلي المباراة بقيادة المدير الفني مارسيل كولر بشعار لا بديل عن الفوز من أجل حسم اللقب بعد التأهل على حساب سيراميكا كليوباترا بالفوز عليه بهدف دون رد في الدور نصف النهائي.

على الجانب الأخر يخوض فريق مودرن فيوتشر المباراة منتشيًا بالفوز الدرامي الذ حققه على بيراميدز في نصف النهائي بركلات الترجيح التي شهدت الكثير من الإثارة والمتعة وتألق الحارس محمود عبد الرحيم جنش.

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد مودرن فيوتشر في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية.

ويقود المباراة طاقم تحكيم مكون من الحكم محمد عادل ويساعده الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، والحكم الرابع محمد معروف عيد منصور وحكم فار محمود عاشور ومساعد فار يوسف البساطى.