تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة سيراميكا في برونزية السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق بيراميدز تحت قيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو اليوم الخميس، مع نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، علي ستاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية، في المباراة التي تجمعهما للمنافسة على المركز الثالث والميدالية البرونزية لكأس السوبر المصري.

وكانت مباريات نصف النهائي بين فيوتشر وبيراميدز إنتهت بخسارة الأخير بركلات الترجيح الماراثونية بنتيجة 14-13، ليتأهل فيوتشر للنهائي ويضرب موعدًا مع الأهلي.

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة سيراميكا:

حراسة المرمي: أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمد الشيبى وأحمد سامى وأسامة جلال ومحمد حمدى

خط الوسط: بلاتى توريه ووليد الكرتى وعبدالله السعيد

خط الهجوم: مصطفى فتحى ، رمضان صبحى ، ماييلى .

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا اليوم في كأس السوبر

من المقرر أن تقام المباراة مباراة بيراميدز وسيراميكا اليوم الخميس، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقتي مكة المكرمة وذلك على ملعب ستاد محمد بن زايد بالإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري

تنقل المواجهة عبر قناة أون تايم سبورتس كما تنقل عبر قناة أبوظبي الرياضية.