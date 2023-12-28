شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات جمعت الأهلى مع مودرن فيوتشر قبل لقاء نهائي السوبر.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلي في السابعة مساء اليوم الخميس، فريق مودرن فيوتشر في نهائي بطولة السوبر المصري باعتبارها المرة الأولى التي تقام هذه البطولة بنظام مشاركة 4 أندية على غرار السوبر الإسباني .

4 مباريات جمعت الأهلى وفيوتشر

وتعد مباراة اليوم هي الخامسة التي تجمع الأهلى ومودرن فيوتشر، حيث سبق أن تواجها في 4 مباريات، حيث فاز الأهلى في لقاء وحسم التعادل 3 مواجهات ولم يتذوق فيوتشر طعم الفوز على الأهلى، سجل لاعبو الأهلى 6 أهداف، بينما أحرز فيوتشر هدفين.

من ناحية أخرى يملك محمد عادل الحكم الدولي المصري ذكريات كبيرة مع الأهلي في 25 مناسبة سابقة قاد فيها مباريات للمارد الأحمر، قبل قيادته لمواجهة الأهلى ومودرن فيوتشر اليوم بالإمارات

وأدار محمد عادل من قبل 25 مباراة من قبل الأهلي في مختلف المسابقات فاز المارد الأحمر في 18 مباراة، وتعادل في 6 مباريات وخسر لقاءً وحيدًا، بينما أدار مباراتين فقط لفريق مودرن فيوتشر فاز في واحد وخسر الآخر، وأخرج 38 بطاقة صفراء للاعبي المارد الأحمر وبطاقتين حمراوين، كما احتسب 11 ركلة جزاء لصالح الأهلي.

يتنافس فريقا الأهلى ومودرن فيوتشرعلى 250 ألف دولار القيمة المالية للفائز ببطولة السوبر قبل اللقاء المرتقب الذى يجمع بينهما اليوم على ملعب محمد بن زايد في نهائي كأس السوبر المصري.

وأعلنت اللجنة المنظمة جوائز البطولة، ويحصل الفائز على 250 ألف دولار، والوصيف على 125 ألف دولار، والثالث على 75 ألف دولار، والرابع على 50 ألف دولار، ليكون مجموع الجوائز 500 ألف دولار.