شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير : وسام ابو علي سيتم قيده لاعب محلي في حالة انضمامه للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، عن صفقة المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي لاعب فريق سيرس الدنماركي.

قال شوبير في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت إف إم : " أن هناك تقرير صحفي دنماركي تحدث عن اهتمام النادي الأهلي للحصول على خدمات وسام أبو علي، وهو بالمناسبة حال ضمه سوف يتم اعتباره لاعب محلي في ظل امتلاكه الجنسية الفلسطينية وفقاً للوائح اتحاد الكرة ".

وأضاف : "وسام ابو علي لاعب جيد وسبق له التواجد في بعض الأندية الجيدة مثل ألبورج الدنماركي، وانتقل بعد ذلك إلى فريق سيرس الدنماركي وتمكن من تسجيل 10 أهداف خلال 16 لقاء وهو لاعب جيد كما يبلغ من العمر 24 عاماً"، متابعا "سبق للاعب الفلسطييني المشاركة مع منتخبات الدنمارك للمراحل السنية المختلفة، ولكن لم يلعب مع المنتخب الأول حتي الان " .

ونشرت صحيفة "BT" الدنماركية تقريرا يؤكد أن النادى الأهلى دخل فى مفاوضات جادة مع وسام ابو علي لضمه خلال انتقالات يناير.