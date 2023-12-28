شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة مودرن فيوتشر بالسوبر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي في السابعة مساء اليوم الخميس، تحديا جديدا عندما يلتقى مع فريق مودرن فيوتشر في نهائي بطولة السوبر المصري باعتبارها المرة الأولى التي تقام هذه البطولة بنظام مشاركة 4 أندية على غرار السوبر الإسباني .

أرقام كولر مع الأهلى

ويحلم السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للمارد الأحمر، بإضافة لقب جديد لرحلته التاريخية مع الأهلى، ففى 9 سبتمبر 2022 أعلن مجلس إدارة النادي الأهلى تعيين السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريز.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 80 مباراة، فاز فى 53 لقاءً، وتعادل فى 19 مباراة، وتلقى 8 هزائم، وسجل لاعبوه 143 هدفاً وتلقت شباكه 47، وخرج بشباك نظيفة فى 46 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بخمس بطولات هى السوبر المحلى "مرتين"، وكأس مصر "مرة"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة" وبرونزية كأس العالم للأندية.

تأهل الأهلى للنهائى بعد الفوز على سيراميكا بهدف نظيف فى نصف نهائى البطولة فيما تأهل مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز 14\13 فى الدور ذاته بضربات الجزاء الترجيحية.

وسبق أن أقيمت بطولة السوبر المصرى فى 20 نسخة بنظام المباراة الواحدة، لكن النسخة 21 جاءت مختلفة، حيث شارك فيها أربعة فرق على غرار السوبر الإسبانى، هى أندية، الأهلى بطل الدورى، وبيراميدز وصيفه، وسيراميكا بطل كأس الرابطة، وفيوتشر رابع بطولة الدورى عن النسخة الماضية؛ نظراً لإيقاف الزمالك عن المشاركة فى بطولة السوبر لانسحابه من نسخة العام الماضى أمام الأهلى.

ويحمل الأهلى الرقم القياسى للفوز بالبطولة بحصد اللقب 13 من 20 مرة، مقابل أربع مرات للزمالك ومرة واحدة لكل من المقاولون العرب وطلائع الجيش وحرس الحدود.