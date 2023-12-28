شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن اللقب الرابع عشر فى السوبر المصرى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي في السابعة مساء اليوم الخميس، تحديا جديدا عندما يلتقى مع فريق مودرن فيوتشر في نهائي بطولة السوبر المصري باعتبارها المرة الأولى التي تقام هذه البطولة بنظام مشاركة 4 أندية على غرار السوبر الأسباني .

الأهلي البطل التاريخي للسوبر

يحمل الأهلي الرقم القياسي للفوز بالبطولة بحصد اللقب 13 من 20 مرة، مقابل أربع مرات للزمالك ومرة واحدة لكل من المقاولون العرب وطلائع الجيش وحرس الحدود.

تأهل الأهلى للنهائى بعد الفوز على سيراميكا بهدف نظيف فى نصف نهائى البطولة فيما تأهل مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز 14\13 فى الدور ذاته بضربات الجزاء الترجيحية.

وسبق أن أقيمت بطولة السوبر المصرى فى 20 نسخة بنظام المباراة الواحدة، لكن النسخة 21 جاءت مختلفة، حيث شارك فيها أربعة فرق على غرار السوبر الإسبانى، هى أندية، الأهلى بطل الدورى، وبيراميدز وصيفه، وسيراميكا بطل كأس الرابطة، وفيوتشر رابع بطولة الدورى عن النسخة الماضية؛ نظراً لإيقاف الزمالك عن المشاركة فى بطولة السوبر لانسحابه من نسخة العام الماضى أمام الأهلى.