شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانا خفيفا بفندق الإقامة قبل مباراة فيوتشر في نهائي السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني للأهلي على إجراء مران خفيف للاعبي الأهلي في فندق الإقامة في أبوظبي؛ من أجل التأكد من جاهزية كل اللاعبين لمباراة مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والمقامة حاليًّا بدولة الإمارات.

وأقام مارسيل كولر مرانا خفيفا للاعبين، في إطار الاستعداد لمواجهة فيوتشر التي تقام مساء الليلة، ومن المقرر أن يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للاعبين، قبل مغادرة فندق الإقامة إلى ملعب المباراة.

وتقام مباراة الأهلي أمام مودرن فيوتشر في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.

من ناحية أخرى تحدث الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، عن صفقة المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي لاعب فريق سيرس الدنماركي.

قال شوبير في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت إف إم : " أن هناك تقرير صحفي دنماركي تحدث عن اهتمام النادي الأهلي للحصول على خدمات وسام أبو علي، وهو بالمناسبة حال ضمه سوف يتم اعتباره لاعب محلي في ظل امتلاكه الجنسية الفلسطينية وفقاً للوائح اتحاد الكرة ".

وأضاف : "وسام ابو علي لاعب جيد وسبق له التواجد في بعض الأندية الجيدة مثل ألبورج الدنماركي، وانتقل بعد ذلك إلى فريق سيرس الدنماركي وتمكن من تسجيل 10 أهداف خلال 16 لقاء وهو لاعب جيد كما يبلغ من العمر 24 عاماً"، متابعا "سبق للاعب الفلسطييني المشاركة مع منتخبات الدنمارك للمراحل السنية المختلفة، ولكن لم يلعب مع المنتخب الأول حتي الان " .

ونشرت صحيفة "BT" الدنماركية تقريرا يؤكد أن النادى الأهلى دخل فى مفاوضات جادة مع وسام ابو علي لضمه خلال انتقالات يناير.

وقالت الصحيفة إن الأهلى تقدم بعرض قيمته 10 ملايين كرونة دنماركية أى ما يعادل 1.5 مليون دولار لضم وسام ابو علي ، وأشارت إلى أن الأهلى ينافس أوتريخت الهولندى فى ضمه، لكن عرض أبطال أفريقيا المادى أكبر، حيث توقف عرض الفريق الهولندى عند 6 ملايين كرونة دنماركية.