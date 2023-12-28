شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلي قبل مباراة مودرن فيوتشر في نهائي السوبر بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للأهلي برنامج الفريق اليوم؛ استعدادًا لمباراة مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والمقامة حاليًّا بدولة الإمارات.

وبدأ برنامج الأهلي في تمام الساعة ١١ صباحًا، بتوقيت الإمارات بتناول الفريق وجبة الإفطار، ثم خوض الفريق مرانًا خفيفًا في فندق الإقامة في تمام الساعة ١٢.٣٠، على أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الساعة الخامسة.

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للفريق قبل مغادرة فندق الإقامة للتوجه إلى ملعب المباراة.

وتقام مباراة الأهلي أمام مودرن فيوتشر في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات.

فيما حرص الجهاز الفني للأهلي على إجراء مران خفيف للاعبي الأهلي في فندق الإقامة في أبوظبي؛ من أجل التأكد من جاهزية كل اللاعبين لمباراة مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والمقامة حاليًّا بدولة الإمارات.

وحرص مارسيل كولر على إقامة مران خفيف للاعبين، في إطار الاستعداد لمواجهة فيوتشر التي تقام مساء الليلة، ومن المقرر أن يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للاعبين، قبل مغادرة فندق الإقامة إلى ملعب المباراة.

وتقام مباراة الأهلي أمام مودرن فيوتشر في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.

من ناحية أخرى تحدث الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، عن صفقة المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي لاعب فريق سيرس الدنماركي.

قال شوبير في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت إف إم : " أن هناك تقرير صحفي دنماركي تحدث عن اهتمام النادي الأهلي للحصول على خدمات وسام أبو علي، وهو بالمناسبة حال ضمه سوف يتم اعتباره لاعب محلي في ظل امتلاكه الجنسية الفلسطينية وفقاً للوائح اتحاد الكرة ".

وأضاف : "وسام ابو علي لاعب جيد وسبق له التواجد في بعض الأندية الجيدة مثل ألبورج الدنماركي، وانتقل بعد ذلك إلى فريق سيرس الدنماركي وتمكن من تسجيل 10 أهداف خلال 16 لقاء وهو لاعب جيد كما يبلغ من العمر 24 عاماً"، متابعا "سبق للاعب الفلسطييني المشاركة مع منتخبات الدنمارك للمراحل السنية المختلفة، ولكن لم يلعب مع المنتخب الأول حتي الان " .