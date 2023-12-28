شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواجه فريق بيراميدز نظيره فريق سيراميكا ، اليوم الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس السوبر المصري ، المقامة في الإمارات .

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا

يلتقي فريق بيراميدز نظيره سيراميكا في تمام الثالثة عصر اليوم الخميس علي ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي بالإمارات لتحديد المركزين الثالث والرابع بكأس السوبر المصري.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا

وتذيع قناة أون تايم سبورتس وأبوظبي الرياضية مباراة بيراميدز وسيراميكا لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة السوبر.

بيراميدز ضد سيراميكا

وخسر فريق بيراميدز في الدور نصف النهائي ببطولة كأس السوبر المصري أمام مودرن فيوتشر بنتيجة 14-13 بركلات الجزاء الترجيحية وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي، وخسر سيراميكا أمام الأهلي بهدف نظيف عن طريق إمام عاشور .

جوائز بطولة السوبر المصري

المركز الأول ٢٥٠ ألف دولار

المركز الثاني ١٢٥ ألف دولار

المركز الثالث ٧٥ ألف دولار

المركز الرابع ٥٠ ألف دولار.

التشكيل المتوقع لسيراميكا أمام بيراميدز التشكيل المتوقع لسيراميكا أمام بيراميدز وجاء تشكيل الفريق كالتالي: حراسة المرمى: محمد بسام. خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني. خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد عنتر - محمود زلاكة. خط الهجوم:أحمد ياسر ريان.

التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام سيراميكا

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: يوسف أسامة - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي