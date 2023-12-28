أول ألقاب الموسم الإماراتي.. صدام قوي بين شباب الأهلي والشارقة وصراع مرتقب بكأس السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - تترقب جماهير الكرة الإماراتية خاصة والعربية بصفة عامة مواجهة نارية في كأس السوبر الإماراتي، بين شباب الأهلي والشارقة، والتي ستقام على استاد آل مكتوم ، مساء غدا الجمعة .

يدخل شباب الاهلي المباراة ، بصفته بطل دوري أدنوك للمحترفين 2022-2023 ، والشارقة بصفته حامل لقب كأس رئيس الدولة بالموسم الماضي .

ويسعى كلا الفريقين إلى حصد أول ألقاب الموسم الإماراتي، حيث يطمح شباب الأهلي في تحقيق اللقب السادس ليخافظ على لقب الأكثر تتويجا ، وتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بعد نسخ 2008- 2009، 2013- 2014، 2014- 2015، 2016- 2017، 2020- 2021.

في حين يسعى فريق الشارقة نحو حصد لقبه الثالث والثاني تواليا ، والذي يشارك في كأس السوبر للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي، بعدما توّج باللقب في أول مشاركة في 2019- 2020 على حساب شباب الأهلي، وفي النسخة الماضية 2022- 2023 على حساب العين 1-0، وحل وصيفاً في نسخة 2020- 2021 بالخسارة أمام شباب الأهلي 0-1.

يمتلك كلا الفريقين جودة فنية في كلا الخطوط قادرة علي زيارة الشباك في أي لحظة، ولعل أبرز الأسماء التي يعول عليه جماهير كل فريق؛ كاتاربيا وماتيوس ليما ويوري سيسار في شباب الأهلي، وكايو لوكاس وموسى ماريجا وبيناتيش بالشارقة، فضلا عن العديد من الأسماء.

وعلي صعيد العقول الفنية، من المتوقع أن تشهد تلك المواجهة الثنائية منافسة كبيرة بين كل مدير فني ، كوزمين أولاريو مدرب الشارقة ؛ الأكثر تتويجا بكأس السوبر مع 3 أندية مختلفة، وماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي الباحث عن وضع بصمته الأولى باللقب الأول له والسادس لفريقه .

ورفع كلا الفريقين شعار الفوز في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي أقيم اليوم ، ماركو نيكوليتش المدير الفني لشباب الأهلي يبحث عن زيارة إرث فريقه في البطولات ، وكوزمين أولاريو مدرب الشارقة أكد أن فريقه دائما ما يظهر بقوة كبيرة في النهائيات .

وتولي رابطة المحترفين الإماراتية الحدث الكبير كل الاهتمام في كافة التفاصيل، بالكثير من الفاعليات المميزة قبل وأثناء المباراة، فضلا عن النقل التليفزيوني ، حيث ستبث المباراة بأكثر ما يزيد عن 30 كاميرا في الملعب، لنقل كل التفاصيل الخاصة بالحدث المرتقب.

وسيتم عرض أبرز الإحصائيات والمعلومات الدقيقة أثناء المباراة عبر تقنيات: الرصد بتقنية الواقع المعزز باستخدام الكاميرا العنكبوتية، الرصد الحراري للاعبين، إحصائيات الأهداف،كما سيتم خلال المباراة استخدام Body Cam ، وطائرات بدون طيار "درون".