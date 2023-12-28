إجراء عاجل من ريال مدريد بشأن مبابي وهالاند

قامت إدارة ريال مدريد، بتحذير جميع الموظفين في متاجر النادي الرسمية، من طباعة أي شيء يتعلق بالنجمين، الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينج هالاند.

وارتبط اللاعبان عبر الكثير من التقارير الصحفية، بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل.

ووفقا لإذاعة “كادينا سير”، فقد قرر ريال مدريد، منع طباعة اسمي مبابي أو هالاند للمشجعين على قمصان الميرنجي في المتاجر الرسمية للنادي.

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واتخذ ريال مدريد، هذا القرار، بداعي الاحترام، لأن اللاعبين لا ينتميان إلى النادي “الملكي” في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أنه يسمح للمشجعين فقط بطباعة اسم مبابي أو هالاند، إذا تمكن شخص ما، من إثبات أن هذا اسمه الحقيقي في الهوية الشخصية.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، إلا أن النجم الفرنسي يرتبط منذ أكثر من 3 سنوات بالانتقال إلى النادي الملكي، الذي يستعد لتقديم عرض نهائي للتعاقد مع الدولي الفرنسي في يناير.

وبخلاف ذلك فإن ريال مدريد، سيلاحق بطل النرويج هالاند في المستقبل القريب، خصوصا مع وجود تقارير صحفية أخرى، تزعم بأن لدى هالاند، شرطا جزائيا في عقده يسمح له بالرحيل في صيف 2024.