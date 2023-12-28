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أرتيتا يتغنى بـ نجم أرسنال قبل مواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

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ميكيل أرتيتا - أرسنال

ميكيل أرتيتا - أرسنال

أكد مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، أن ديكلان رايس يُظهر بالفعل قيمته للفريق، وسيصبح من الركائز الأساسية في فريق المدفعجية خلال السنوات المقبلة.

وانضم رايس كصفقة صيفية كبيرة من وست هام يونايتد، بتكلفة 105 ملايين جنيه إسترليني.

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ويعتقد أرتيتا أن رايس سوف سيصبح الدعامة الأساسية لفريقه لسنوات قادمة.

وردًا على سؤال الصحافيين عن رايس، قال أرتيتا: “عندما يحددون السعر، عليك أن تتحمله كلاعب، وهذا ليس بالأمر السهل. ورايس فعل ذلك بطريقة رائعة”.

وتابع: “إنه رجل متواضع حقًا ويظهر ذلك من الطريقة التي يريد أن يتعلم بها ويتقبل من خلالها النقد الإيجابي. أحب وجوده في الملعب فلديه شيء مميز”.

ويستعد أرسنال لمواجهة وست هام يونايتد اليوم الخميس، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الممتاز.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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