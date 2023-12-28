الاهلي يمنح الزمالك 2.5 مليون جنيه بسبب إمام عاشور

تتلقى في الساعات القليلة المقبلة خزينة نادي الزمالك انتعاشة بـ2.5 مليون جنيه من غريمه التقليدي النادي الاهلي بسبب اللاعب إمام عاشور نجم وسط فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء.

وانتقل إمام عاشور إلى صفوف النادي الاهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من نادي ميتيلاند الدنماركي في صفقة بلغت قيمتها ما يقرب من 3 ملايين دولار.

وينتظر الزمالك قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بأن يحصل على مبلغ مالي في صفقة انتقال إمام عاشور إلى غريمه التقليدي المارد الأحمر قادما من الدوري الدنماركي.

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ويأمل الفارس الأبيض الظفر بحقوق الرعاية «المساهمة التضامنية» حول صفقة انتقال نجم المنتخب الوطني لصفوف القلعة الحمراء في الصيف المنصرم.

وخاض عاشور من 12 عاما وحتى 23، فترته الكروية في عدد من الأندية بداية من غزل المحلة، ثم حرس الحدود الذي مثله على سبيل الإعارة وبعده الزمالك قبل الانتقال لميتيلاند.

وهذا الأمر يمنح الثلاثي المصري حق المساهمة التضامنية بعد انتقاله لـ الاهلي والتي تقدر بـ5% من قيمة إجمالي الصفقة، التي بلغت 150 مليون جنيه.

وارتدى عاشور قميص الزمالك في الفترة ما بين 4 أغسطس 2019 وحتى 31 يناير 2023 قبل أن ينضم لصفوف ميتيلاند الدنماركي أي لعب للأبيض ثلاث سنوات ونصف من سن 20 عاما وحتى 23 عاما.

في مقابل ذلك يجعل الزمالك يحصل على 35 % من قيمة الـ5% الخاصة بالمساهمة التضامنية.