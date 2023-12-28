نجم إنتر ميلان يرفض الانتقال إلى الدوري السعودي

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن لاعب إنتر ميلان هاكان كالهان أوجلو رفض عرضًا بقيمة 18 مليون يورو في الموسم الواحد من نادي الهلال السعودي.

ويعد لاعب خط الوسط التركي أحد لاعبي سيموني إنزاجي الأساسيين، حيث سجل سبعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في 17 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم.

وذكرت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن الهلال السعودي قد أغرى اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا بعقد مدته أربع سنوات بقيمة 18 مليون يورو لكل موسم، لكن اللاعب الدولي التركي غير مستعد لمغادرة صفوف النيراتزوري في يناير المقبل.

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وأكدت الصحيفة الإيطالية أنه حاولت العديد من الأندية بالفترة الأخيرة التعاقد مع اللاعب لكنه أصر على الاستمرار رفقة إنتر ميلان.

وكان اللاعب قد انضم لصفوف إنتر ميلان في صفقة انتقال مجانية من ميلان في عام 2021 وسجل 20 هدفًا في 116 مباراة مع النيراتزوري.