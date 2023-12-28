الشباب السعودي يعلن رحيل مدربه الكرواتي بيسكان بعد أقل من شهرين

أعلن نادي الشباب السعودي عن رحيل مدربه الكرواتي ايجور بيسكان عن تدريب الفريق والاستعانة بـ سعد السبيعي مدرب فريق الرديف بدلا منه لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

وتولى بيسكان تدريب الشباب في 18 أكتوبر الماضي خلفا للهولندي مارسيل كايزر، قبل أن يوجه له الشباب الشكر بعد أقل من شهرين من التعاقد معه.

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ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي “اكس” : صورة للمدرب الكرواتي مع اللاعبين وعلق عليها : “شكراً ايجور بيسكان”.

يذكر ان المدرب الكرواتي قاد الشباب في 11 مباراة حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مثلهما وخسر في 5 مباريات.

ويحتل الشباب المركز 13 في ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 18 نقطة يفصله نقطتين عن أول الهابطين.