نجم بيراميدز على رأس قائمة منتخب المغرب في أمم أفريقيا

أعلن وليد الراكراكي المدير الفني لـ منتخب المغرب عن قائمة لاعبيه النهائية المشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة رفقة الكونغو الديموقراطية وزامبيا وتنزانيا.

وستنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار يوم 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان بينما ستختتم المسابقة التي تستمر أربعة أسابيع، يوم الأحد 11 فبراير 2024.

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وشهدت قائمة أسود الأطلسي تواجد محمد الشيبي الظهير الأيمن لنادي بيراميدز بعد تألقه مع الفريق السماوي خلال الفترة الماضية.

قائمة المغرب لـ كأس أمم إفريقيا 2023

حراسة المرمى: ياسين بونو – منير المحمدي – المهدي بنعبيد.

خط الدفاع أشرف حكيمي – عبد الكبير عبقار – نايف أكرد – غانم سايس – يونس عبد الحميد – نصير مزراوي – يحيى عطية الله – رياض شادي – محمد الشيبي.

خط الوسط: سليم املاح – أمير رشادرسون – أسامة العزوزي – سفيان أمرابط – عز الدين أوناحي – بلال الخنوس – أمين حارث – إسماعيل صيباري.

الهجوم: حكيم زياش – طارق تيسودالي – أيوب الكعبي – عبد الصمد الزلزولي – أمين عدلي – يوسف النصيري – سفيان بوفال.