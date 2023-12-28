حقيقة انتقال ثنائي الأهلي إلى سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أوضح فرج عامر، رئيس نادي سموحة حقيقة ضم ثنائي الأهلي، أحمد عبد القادر، صلاح محسن، بالإضافة إلى مروان حمدي مهاجم النادي المصري.

وقال عامر عبر القناة الأولى: "مروان حمدي وصلاح محسن وأحمد عبد القادر صنعوا نجوميتهم في سموحة وأتمنى عودتهم، ولكن هناك ظروف تمنع وجود الثلاثي خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "لدينا خطة لتدعيم الفريق في الانتقالات الشتوية، سنبيع بعض اللاعبين مع الحفاظ على القوام الأساسي".

واختتم فرج عامر: "حسام حسن لاعب مميز وعندما حصل على فرصة كاملة أظهر قدراته الحقيقية".

يذكر أن الأهلي يواجه مودرن فيوتشر، في السابعة مساء اليوم، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.