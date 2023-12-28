اخبار الرياضه

حقيقة انتقال ثنائي الأهلي إلى سموحة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أوضح فرج عامر، رئيس نادي سموحة حقيقة ضم ثنائي الأهلي، أحمد عبد القادر، صلاح محسن، بالإضافة إلى مروان حمدي مهاجم النادي المصري.

وقال عامر عبر القناة الأولى: "مروان حمدي وصلاح محسن وأحمد عبد القادر صنعوا نجوميتهم في سموحة وأتمنى عودتهم، ولكن هناك ظروف تمنع وجود الثلاثي خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "لدينا خطة لتدعيم الفريق في الانتقالات الشتوية، سنبيع بعض اللاعبين مع الحفاظ على القوام الأساسي".

واختتم فرج عامر: "حسام حسن لاعب مميز وعندما حصل على فرصة كاملة أظهر قدراته الحقيقية".

يذكر أن الأهلي يواجه مودرن فيوتشر، في السابعة مساء اليوم، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا