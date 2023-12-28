موقف الشناوي من خوض نهائي السوبر المصري للأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي من خوض نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، بالإضافة إلى مدة غيابه.

وقال شوبير عبر برنامجه: "محمد الشناوي سيغيب عن مباراة الأهلي أمام مودرن فيوتشر، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة سيراميكا كليوباترا".

واختتم: "التقرير الطبي يشير إلى أن غيابه عن المباريات قد يصل إلى 10 أيام".

ويلتقي الأهلي مودرن فيوتشر، في السابعة مساء اليوم، في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

وتعرض الشناوي للإصابة في مباراة الأهلي السابقة ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري، ليخرج مستبدلا.

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