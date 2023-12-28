لاعب بيراميدز ضمن قائمة الركراكي لأمم أفريقيا 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب قائمته لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، وتضم القائمة 27 لاعبا.

وشهدت قائمة منتخب المغرب وجود نصير مزراوي مدافع بايرن ميونخ، سفيان بوفال لاعب الريان القطري، محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، فيما يغيب مهاجم اتحاد جدة السعودي، عبد الرزاق حمدالله.

وجاءت قائمة المغرب كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، مهدي بنعبيد.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، رومان سايس، نصير مزراوي، يحيى عطية الله، يونس عبد الحميد، شادي رياض، عبد الكبير عبقار، محمد الشيبي.

خط الوسط: أمير ريشاردسون، عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط، أسامة العزوزي، سليم أملاح، بلال الخنوس، إسماعيل الصيباري، أمين حارث.

خط الهجوم: حكيم زياش، أمين عدلي، سفيان بوفال، طارق تيسودالي، عبد الصمد الزلزولي، يوسف النصيري، أيوب الكعبي.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 يوم 13 يناير المقبل وتستمر حتى يوم 11 فبراير، وتقام في كوت ديفوار.

اقرأ أيضًا:

حقيقة انتقال ثنائي الأهلي إلى سموحة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي السوبر المصري