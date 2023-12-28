ثأر منتظر أم حصد لقب ثالث.. هل ينهي الأهلي عقدة النهائيات أمام جنش؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحصد أول ألقابه في مواجهاته ضد الحارس محمود عبدالرحيم "جنش" عندما يلتقي مع مودرن فيوتشر في نهائي السوبر المصري "NBE Super cup".

ويواجه الأهلي نظيره مودرن فيوتشر في تمام السابعة مساء اليوم الخميس على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي بنهائي كأس السوبر المصري.

وتأهل الأهلي ومودرن فيوتشر إلى نهائي كأس السوبر بشكله الجديد بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا وبيراميدز في مباراتي نصف النهائي.

ويحلم المارد الأحمر في حصد لقب السوبر الرابع عشر في تاريخه، بينما يُمني فيوتشر النفس في الفوز ببطولته الأولى.

الأهلي في مواجهة جنش

وتحمل مباراة السوبر رقم 9 في مواجهات الأهلي ومحمود جنش، فدائمًا ما تكون الإثارة حاضرة في وجود هذا الحارس.

وخاض جنش 8 مباريات بقميص الزمالك وفيوتشر ضد الأهلي، فاز في 3 مواجهات وتعادل في مثلهم، بينما انتصر الفريق الأحمر في مباراتين.

وأحرز الأهلي 8 أهداف في مرمى جنش، بينما حافظ الحارس على نظافة شباكه في 4 لقاءات.

الأهلي خسر لقبين أمام جنش

وخاض محمود جنش مباراتين نهائيتين أمام الأهلي عندما كان حارسًا للزمالك.

وتوج جنش بلقب كأس مصر لموسم 2014- 2015 أمام الأهلي عندما انتصر الزمالك بنتيجة 2-0.

كما حصل الحارس على السوبر المصري لموسم 2016-2017 مع الزمالك في اللقاء الذي أقيم على استاد محمد بن زايد في الإمارات، وانتهى لصالح الأبيض بركلات الترجيح 3-1.

وارتدى "جنش" قفاز الإجادة وكان أحد أهم عناصر تتويج الزمالك باللقب بعد تألقه في ركلات الترجيح.

في النهاية، هل يحصد الأهلي لقب السوبر أم تستمر عقدة جنش ويتوج بالبطولة الثالثة أمام الشياطين الحمر؟.