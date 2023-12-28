شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ومودرن فيوتشر يتنافسان على لقب السوبر الليلة و250 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتنافس فريق الأهلي في السابعة مساء اليوم الخميس، مع فريق مودرن فيوتشر على لقب بطولة السوبر المصري باعتبارها المرة الأولى التي تقام هذه البطولة بنظام مشاركة 4 أندية على غرار السوبر الأسباني .

250 ألف دولار للبطل

وأعلنت اللجنة المنظمة جوائز البطولة، ويحصل الفائز على 250 ألف دولار، والوصيف على 125 ألف دولار، والثالث على 75 ألف دولار، والرابع على 50 ألف دولار، ليكون مجموع الجوائز 500 ألف دولار.

ويتفوق الأهلى على مودرن فيوتشر في القيمة التسويقية، حيث يبلغ قيمة الأهلى 30.45 مليون يورو، في مقابل يبلغ قيمة فيوتشر التسويقية 9.93 مليون يورو.

تأهل درامي للأهلي وموردن فيوتشر

تأهل الأهلي ومودرن فيوتشر للنهائي بشكل درامي ، فالأهلي فاز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي البطولة وجاء الهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ، فيما تأهل مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز 14\13 في الدور ذاته بضربات الجزاء الترجيحية.