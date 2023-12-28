شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى بدون صفقات في يناير المقبل لاستمرار إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، على تأجيل حل أزمة إيقاف القيد الذى يعانى منها النادى إلى الانتقالات الصيفية المقبل بسبب الأزمة المالية في الدراويش.

وحاول مجلس إدارة الإسماعيلى حل الأزمة بوضع حلول تجلب للنادى أموال، إلا أن المبلغ المطلوب لحل هذه الأزمة كبير جدا ،ليؤجل المجلس حل هذه الأزمة للصيف المقبل، والاعتماد على قائمة اللاعبين الموجودين حاليا.

ويتبنى إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، مشروعا للاعتماد على ناشئى الدراويش في الفترة الماضية، وهو ما وضح خلال المباريات الماضية، والتي شهدت تصعيد أكثر من لاعب.

وحجز أكثر من لاعب من ناشئي الإسماعيلى مكانا في التشكيل الأساسى، والتي يأتي في مقدمتهم إياد العسقلانى ومحمد عبد السميع وعمر الساعى ومروان حمدى وغيرهم من اللاعبين.

وبدأ الإسماعيلى مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، ثم الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، والتعادل مع الداخلية سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف قبل أن يخسر من انبى بهدف دون رد.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر 6 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفا.