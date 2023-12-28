شكرا لقرائتكم خبر عن 5 غيابات عن الأهلى قبل مواجهة مودرن فيوتشر فى السوبر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق الأهلي بقيادة مارسيل كولر، 5 لاعبين أمام فريق مودرن فيوتشر، في المباراة المقرر لها السابعة مساء اليوم الخميس، في نهائي بطولة السوبر المصري باعتبارها المرة الأولى التي تقام هذه البطولة بنظام مشاركة 4 أندية على غرار السوبر الأسباني .

ويغيب عن الأهلى كل من محمد الشناوى وياسر إبراهيم ورضا سليم وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوى كريستو بسبب الإصابة.

ورغم الغيابات المؤثرة فى الأهلى ويأتى فى مقدمتها، الحارس المُخضرم محمد الشناوى للإصابة، إلا أن مارسيل كولر لديه رغبة قوية فى تخطى عقب مودرن فيوتشر العنيد الليلة من أجل التتويج بلقب السوبر المصرى الثالث فى مشواره مع الأهلى.

ويعول كولر على أوراق كثيرة أبرزها حسين الشحات وإمام عاشور وبيرسى تاو وكهربا وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم وعلى معلول ومحمد هانى.

ويرغب كولر فى "فك عقدة "مودرن فيوتشر، إذ أن الأخير هو النادى المصرى الوحيد الذى فشل كولر فى تحقيق الفوز عليه، ويبقى العقدة بالنسبة للمدرب الذى لم يتمكن من الفوز عليه فى مواجهتين سابقتين بالموسم الماضى انتهتا بالتعادل بين الفريقين.