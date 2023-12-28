شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات مصرية للسوبر فى الأراضى الإماراتية قبل نهائى البطولة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلي في السابعة مساء اليوم الخميس، فريق مودرن فيوتشر في نهائي بطولة السوبر المصري باعتبارها المرة الأولى التي تقام هذه البطولة بنظام مشاركة 4 أندية على غرار السوبر الأسباني .

فيوتشر منافس جديد للأهلى

ويعد فريق مودرن فيوتشر خامس الأندية المصرية التي تواجه الأهلى فى الإمارات، حيث سبق أن واجه الأهلى الزمالك والمصرى وبيراميدز وسيراميكا فى كأس السوبر المحلى.

وكان للزمالك نصيب الأسد فى المواجهات، حيث تواجه مع الأهلى 4 مرات، فاز في مباراتين "بركلات الترجيح"، وخسر مواجهتين بنتيجة 3/ 2 و2/ 0، بينما التقى المصرى مع الأهلى فى لقاء وحيد وخسره بهدف وليد أزارو، وخسر بيراميدز أمام الأهلى الموسم الماضى بهدف نظيف، وأخيرا سيراميكا الذى سقط بهدف نظيف في النسخة الحالية.

نتائج مباريات الأهلى والأندية المصرية فى الإمارات..

الأهلى 3 / 2 الزمالك عام 2015

الأهلى 0 /0 الزمالك "1 / 3 ركلات جزاء للأبيض" عام 2016

الأهلى 1 / 0 المصرى عام 2017

الأهلى 0 / 0 الزمالك "3/ 4 للأبيض" عام 2019

الأهلى 2/ 0 الزمالك عام 2021

الأهلى 1/ 0 بيراميدز 2022

الاهلى 1 / 0 سيراميكا 2023

سبق أن أقيمت بطولة السوبر المصري في 20 نسخة بنظام المباراة الواحدة، لكن النسخة 21 جاءت مختلفة حيث شارك فيها أربعة فرق على غرار السوبر الإسباني ،وهي الأهلي بطل الدوري، وبيراميدز وصيفه، وسيراميكا بطل كأس الرابطة، وفيوتشر رابع بطولة الدوري عن النسخة الماضية؛ نظراً لإيقاف الزمالك عن المشاركة في بطولة السوبر لانسحابه من نسخة العام الماضي أمام الأهلي.