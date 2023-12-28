الإسماعيلى يتسلح بالتاريخ قبل مواجهة المصرى في دورى nile

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القاهرة - سامية سيد - يتسلح فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، بالتاريخ قبل مواجهة المصرى المصرى البورسعيدى، المقرر لها 1 يناير المقبل في إطار منافسات دورى nile.

تاريخ مواجهات الفريقين

وتعد مباراة الأول من يناير الـ129 في تاريخ مواجهات الفريقين في جميع البطولات المحلية منذ أول مواجهة بين الفريقين موسم 1948، حيث لعب الفريقان 128 مباراة، فاز الإسماعيلى في 56 مباراة وتعادل 44 وخسر في 28 لقاء، سجل لاعبو الدراويش 171 هدفا واستقبلت شباكهم 127 هدفا.

وبدأ الإسماعيلى مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، ثم الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، والتعادل مع الداخلية سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف قبل أن يخسر من انبى بهدف دون رد.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر 6 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفا.