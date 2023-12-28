شكرا لقرائتكم خبر عن أهلى كولر يبحث عن اللقب الثالث للسوبر فى الإمارات أمام فيوتشر.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، عن اللقب الثالث في بطولة السوبر عندما يلتقى مع مودرن فيوتشر في السابعة مساء اليوم الخميس، في نهائي بطولة السوبر المصري باعتبارها المرة الأولى التي تقام هذه البطولة بنظام مشاركة 4 أندية على غرار السوبر الأسباني .

السوبر الثالث لكولر

يبحث مارسيل كولر عن تحقيق اللقب الثالث له مع الاهلى في بطولة السوبر، حيث سبق أن توج بهذا اللقب مرتين، الأولى على حساب الزمالك 2 / 1، والثانى أمام بيراميدز بهدف نظيف.

ويأمل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في "فك عقدة "مودرن فيوتشر إذ أن الأخير هو النادي المصري الوحيد الذي فشل كولر في تحقيق الفوز عليه، ويبقى العقدة بالنسبة للمدرب الذي لم يتمكن من الفوز عليه في مواجهتين سابقتين بالموسم الماضي انتهت بالتعادل بين الفريقين.

ويخوض الأهلى مباراة الليلة بطموح الفوز والتتويج بأول بطولة هذا الموسم بعد خسارة السوبر الأفريقى أمام اتحاد العاصمة الجزائرى فى سبتمبر الماضى ثم الخروج من الدورى الأفريقى ثم الاكتفاء ببرونزية مونديال الأندية بالسعودية.

ويأمل السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى تحقيق لقب السوبر ليكون نهاية جيدة قبل فترة التوقف الطويلة بسبب بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها كوت ديفوار فى يناير المقبل.

ورغم الغيابات المؤثرة فى الأهلى ويأتى فى مقدمتها، الحارس المُخضرم محمد الشناوى للإصابة، إلا أن مارسيل كولر لديه رغبة قوية فى تخطى عقب مودرن فيوتشر العنيد الليلة من أجل التتويج بلقب السوبر المصرى الثالث فى مشواره مع الأهلى.

ويعول كولر على أوراق كثيرة أبرزها حسين الشحات وإمام عاشور وبيرسى تاو وكهربا وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم وعلى معلول ومحمد هانى.

ويرغب كولر فى "فك عقدة "مودرن فيوتشر، إذ أن الأخير هو النادى المصرى الوحيد الذى فشل كولر فى تحقيق الفوز عليه، ويبقى العقدة بالنسبة للمدرب الذى لم يتمكن من الفوز عليه فى مواجهتين سابقتين بالموسم الماضى انتهتا بالتعادل بين الفريقين.